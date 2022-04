El motivo por el que Andy Najar no iniciará con Honduras en la Liga de Naciones

La relación entre la selección de Honduras y Andy Najar parece no solucionarse todavía. Durante el ciclo del Bolillo Gómez, el lateral rechazó un llamado de la Bicolor y provocó el enojo tanto del entrenador colombiano como el de Romell Quioto. Con la ida del DT parecía que el jugador del DC United regresaría, pero no estará en la Liga de Naciones.

El combinado catracho debutará en el torneo de Concacaf contra Curazao el 3 de junio y después se volverán a cruzar el 6 de ese mes. Para esos partidos, el lateral derecho no estará, pero no por un tema extrafutbolístico sino porque sufrió una lesión muscular que lo marginará por varias semanas.

Andy Najar sufrió una nueva lesión en el bíceps femoral según informó Soccer Insider, un medio que suele cubrir la actualidad del DC United. La recuperación le llevará entre seis a ocho semanas por lo que no llega al comienzo de la Liga de Naciones y se perderá varios encuentros con su club.

Lamentablemente, el gran enemigo del defensor en su carrera regresó y se trata de las reiteradas lesiones. Veremos si cuando vuelve regresa con su nivel alto y evita volver a caer en esta racha de problemas musculares que ya lo marginaron muchas veces en temporadas anteriores.

Najar no será la única baja de Honduras para este comienzo del torneo de Concacaf y se suma a la de Alberth Elis. Al delantero del FC Girondins de Burdeos le realizarán una operación y tampoco podrá estar presente. Dos ausencias importantes la que tendrán los catrachos.