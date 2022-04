Diego Vásquez no escondió su deseo por quererse hacer cargo de la Selección de Honduras.

La Selección de Honduras sigue en busca de un entrenador, luego que hace unas semanas diera a conocer que el colombiano Hernán Darío Gómez sería separado de su cargo. Uno de los candidatos para tomar el reto es el argentino Diego Vásquez, que charló con Diario Diez para dar a conocer su situación y opciones de estar en el combinado catracho.

Vásquez rápidamente fue cuestionado sobre su presente, pero también acerca de que si la Federación Nacional de Futbol de Honduras le ha hecho una propuesta o por lo menos tener una charla: “No, la verdad que no he recibido ningún (acercamiento), solo he escuchado lo que han dicho ustedes los medios a nivel del periodismo y los candidatos que han mencionado”.

Acerca de que si le gustaría entrenar a la Selección Nacional afirmó: “Lo dije anteriormente y lo dije en su momento que cuando le dieron el proceso a Fabían Coito era el momento nuestro y no sé por qué los directivos no nos tomaron en cuenta, porque era el momento nuestro donde íbamos ganando, llevábamos mucho tiempo en el fútbol hondureño. Éramos el primer cuerpo técnico y dije que teníamos más de cien años de fútbol con Ninrod Medina, Patricio Negreira, Hugo Caballero y mi persona”.

“Considero que hay gente capacitada, por ejemplo: Héctor Vargas lo está haciendo muy bien con Real España. Para estar ahí, por lo menos hay que tener los méritos y por eso te digo que el profesor Héctor Vargas tiene 25 o 30 años de estar aquí en el fútbol, estuvo cuando yo vine y bueno obviamente ahí existe el respeto”, agregó sobre si aceptaría sí lo llaman.

Por último, el argentino habló sobre las opciones que hay que sea técnico interino: “Esos son detalles para analizar y no tendría problema. Sería un detalle para analizar y para hablar con los federativos, pero hay varios aspectos que dentro de eso es negociable”.