Motagua tuvo que buscar técnico luego de la salida de Diego Vásquez, varios nombres rondaron y uno de los favoritos era el de Amado Guevara, quien además era el favorito de los aficionados, pero al final los directivos se inclinaron por César Obando quien ya debutó con un triunfo ante Marathón y el Lobo aprovechó para mandarle un mensaje.

“A César le brindo todo mi apoyo, como siempre mí admiración, mi respeto hacia él. Tengo comunicación con Obando, alguien que como jugador admiré muchísimo, siempre fue como un hermano mayor y cuando tuve el privilegio de compartir cancha con él fue un sueño que se me hizo realidad. Ahora lo que puedo hacer es pedirle a Dios que lo ilumine y lo guíe con sabiduría, para que en este tiempo que va a dirigir a Motagua todo le salga bien y que haga una carrera de muchos años en el club”, dijo Guevara.

Acerca de no ser elegido para dirigir al Ciclón comentó: “Son diferentes perspectivas, diferentes maneras de ver el fútbol, como jugador lo vi de una manera, como entrenador de otra, ustedes como medio, aportan, porque son parte, y nuestra afición con sus comentarios. En lo particular, a mí me gusta mucho leer los comentarios de los aficionados, porque uno se da cuenta del sentimiento de la gente, me gusta estar pendiente de eso, de cómo vive, y es un punto de vista que nos abre un panorama diferente del fútbol”.

“Nosotros como entrenadores tenemos que invertir en nuestro crecimiento, buscar los medios y a veces toca sacrificio, cualquiera puede pensar que en esta etapa que yo he tenido, como ser asistente de Jorge Luis Pinto en la selección, esa fue una de las etapas de inicio y mayor aprendizaje y que me ha servido para ir valorando a todos los lugares donde me tocó ir y ver todas las metodologías de entrenamiento”, agregó.

Amado Guevara indicó que continuará a la espera de poder dirigir a su querido Motagua en un futuro, mientras será comentarista y también estará a la esperar de cualquier propuesta para dirigir. Su última aventura en el futbol fue como asistente técnico de Jorge Luis Pinto en la Selección de Honduras.