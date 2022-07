Cristiano Ronaldo se convirtió en un deportista universal que ha servido de inspiración para muchas personas a que luchen por cumplir sus sueños, no solamente en actividades relacionadas al fútbol. Y así fue el caso del hondureño Roger Alexander Casalengo, quien con tan solo 22 años de edad había tomado la decisión de incursionar en el fútbol profesional debido a su parecido físico del jugador portugués. Sin embargo, en las últimas horas le confirmó al Diario Diez que su camino será otro.

Si bien Roger Alexander Casalengo había sido anunciado como nuevo jugador del Sabá FC, de la Segunda División de Honduras, el jugador le confirmó al Diario Diez que no cumplirá con el contrato ya que se dedicará al mundo de las plataformas digitales como lo es Tik-Tok, en donde ya registra una cuenta oficial con miles de seguidores.

"Voy a pedir que me cancelen el contrato. Les quiero explicar a toda mi gente de Honduras que ser futbolista no es algo sencillo, Tengo problemas y veo que el futbolista es de talento y yo veo que en mí no hay nada de eso, se acabaron mis ánimos. Gracias a todos por el apoyo que me han brindado y sigo esperando que me apoyen", explicó Roger Alexander Casalengo para el Diario Diez.

"Voy a seguir haciendo mi vida con mis videos, pero no en el fútbol. Todo es un proceso y espero que me comprendan", finalizó Roger Alexander Casalengo, quien además cuenta con unos 74 mil seguidores en Tik-Tok y es también por este motivo que se dedicará a la creación de contenido en las plataformas digitales.