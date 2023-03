Sin dudas, la gran sorpresa de los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf 2023 fue la eliminación de Pachuca a manos de Motagua. El Ciclón rescató un empate 1-1 en su visita al campeón de la Liga MX en Hidalgo gracias al gol de visita, que fue anotado por Eddie Hernández al minuto 89, e hizo historia tanto para Honduras como para Centroamérica.

Dicha gesta molestó en demasía a la prensa mexicana, que no dudó en tildar lo vivido por los Tuzos como un "fracaso" y, en algunos casos, menospreciar a los dirigidos por Ninrod Medina. Ese fue el caso del periodista de TV Azteca, Gerardo Vásquez de León, quien inclusive hasta despotricó contra el fútbol catracho en general.

"Es histórico lo que ha hecho el Motagua contra Pachuca y lo han destrozado en el amor propio a un equipo, que, con extremada sobradez, afrontó la eliminatoria", resaltó en su comentario inicial. Empero, seguidamente añadió: "Es preocupante que equipos hondureños, de muy poca monta, de muy poca categoría, de muy escaso fútbol, muy rústico y primitivo, le hayan hecho tanto daño al fútbol mexicano. En la ida al Atlas el Olimpia y el Motagua en los dos partidos al Pachuca".

"Y cuando ves a Guillermo Almada con ese sufrimiento en el banquillo... no hubo claridad, no hubo ideas, capacidad, inteligencia, no hubo lo que tuvo que mostrar el equipo que, en teoría, es de los que mejor juega en el fútbol mexicano, que más definido tiene un estilo, va y pierde con Motagua en Concachampions, con los titulares. Es un papelón", externó Velásquez.

Motagua, otra vez contra un equipo mexicano en cuartos de final

Recordemos que Fútbol Club Motagua se enfrentará al Club Tigres de André-Pierre Gignac en los cuartos de final de la Concacaf Champions League. La ida tendrá lugar el miércoles 5 de abril, en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, a las 18:00 horas catrachas. Y la vuelta se jugará el jueves 13, a las 20:00 horas, en el Estadio Universitario.

Por lo que Velásquez le lanzó una advertencia a los Felinos: "Ha sido muy preocupante que Tigres no le pueda ganar al Orlando City de la MLS (...) Ya vienen los duelos de verdad y ya salió un mexicano, el más poderoso de los cuatro que estaba. Ha sido eliminado, ha sido vergonzoso, una asquerosidad futbolística de Pachuca", concluyó.