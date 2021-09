Explotaron los fanáticos del Cádiz al filtrarse un video del Choco Lozano junto al resto de sus compañeros en una discoteca. Luego de la derrota ante el Rayo Vallecano por 3-1, gran parte de la plantilla decidió salir de fiesta y fueron capturados por un celular de una chica que lo terminó publicando en sus redes sociales.

Este video no tardó en viralizarse en las redes sociales y llovieron las críticas para todos. El conjunto español no tuvo un buen comienzo de temporada y solo obtuvo una victoria en 7 fechas disputadas. Están cerca de los puestos de descenso y parece que otra vez su cabeza estará en la pelea por la categoría.

Con respecto a Lozano, el hondureño no está teniendo el nivel que tuvo durante La Liga 2020/21 y estas imágenes aumente el enojo de los aficionados hacía él. Es de los que se ve con más detalles y bailando junto a un grupo de chicas. Las críticas lo tuvieron a él como gran protagonista.

Más allá de que se entienden el fastidio de los fanáticos por la fiesta pos derrota, hay que destacar que no están cometiendo un acto indisciplinario. Al otro día no tenían práctica y estaban disfrutando una noche entre amigos. Hay que entender que el amor hacía el club que tienen los aficionados no es el mismo que tienen los jugadores.