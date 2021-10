Álvaro Cervera, entrenador de Cádiz, compareció hoy ante los medios de comunicación previo al partido contra el Valencia, donde se confirmó que el delantero hondureño Anthony Lozano entró en la convocatoria, aunque no se dieron muy buenas noticias acerca del centroamericano porque recibirá una sanción interna en los próximos días.

Lozano generó polémica a inicios de esta semana, luego que asistiera a una fiesta con más compañeros del club, luego que se perdiera en su visita a la cancha de Rayo Vallecano, lo que provocó la molestia de los aficionados quienes reaccionaron molestos porque esto se suma al mal momento que viven los amarillo.

“Soy consciente de las imágenes, las he visto y por parte del cuerpo técnico no tenían permiso. Esas imágenes a mí no me representan, no representan a nada de lo que es este club, es una equivocación. Unos se habrán equivocado de una manera y otros de otras, pero no se puede explicar que haya gente que pueda salir después de una derrota así”, dijo el técnico Cervera.

“Las cosas tienen consecuencias y las tendrá. Eso no ha pasado nunca y este año nos ha ocurrido. Estoy convencido de que hay gente enojada por estas imágenes y como responsable, pido perdón y seguro que hay gente que sale ahí en el video que está avergonzada, pero los errores traen consecuencias”, agregó el estratega sobre la sanción que recibirán.

A pesar de estar involucrado en la polémica fiesta, Choco Lozano fue incluido en la convocatoria del partido de mañana ante Valencia, por lo que tendría la oportunidad de sumar minutos y así colaborar en mejorar la racha de Cádiz en la presente temporada.