El Cádiz CF, equipo donde milita el legionario hondureño Anthony "Choco" Lozano, sigue avanzando a paso firme en esta edición de la Copa del Rey: dejó en el camino a Villa de Fortuna; Albacete; Fuenlabrada y Sporting Gijón para meterse de lleno entre los mejores ocho de la competición.

Este viernes por la mañana, la Real Federación Española de Fútbol efectuó el sorteo correspondiente a los cuartos de final del prestigioso y antiquísimo (se celebra desde 1903) evento, que arrojó como rival de los gaditanos al Valencia, el cual también milita en LaLiga Santander.

Se trata del primer adversario de la máxima divisional que deberá enfrentar el submarino amarillo, que en caso de prevalecer en la llave alcanzará por segunda vez en su historia a las semifinales, tras aquellas del curso 1989-90 donde fueron eliminados por el Real Madrid por un global de 4-0 (1-0 en la ida y 3-0 en la vuelta).

¿Cuándo se disputarán los cuartos de final contra Valencia?

El encuentro se llevará a cabo el miércoles 2 de febrero a las 21 horas de España (2 PM de Centroamérica, 1 PM de Panamá), con transmisión en el país ibérico por parte de DAZN y Mediaset.

¿Cuáles son los otros cruces de los cuartos de final?

Además del choque entre Cádiz y Valencia, habrá otros tres entre equipos de la máxima categoría, destacándose el de Real Madrid vs. Athletic Bilbao. Los dos restantes son Real Sociedad vs. Real Betis y Rayo Vallecano vs. Mallorca.