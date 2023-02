Bryan Moya es la principal novedad en la convocatoria de Olimpia para el juego de mañana ante Lobos de la UPN por la octava jornada del Torneo Clausura 2023, esto luego que confirmara que se ha recuperado de su lesión, por lo que está a disposición de Pedro Troglio cuando este lo necesite, aunque afirmó que no podría jugar los 90 minutos.

“Ha sido un comienzo bien difícil porque a principio de la pretemporada tuve un desgarre. Ahora estoy recuperado y en la convocatoria para que el entrenador me pueda tomar en cuenta. Me estoy preparando físicamente, voy a estar preparado para los partidos que vienen. Cada vez que tengamos la oportunidad intentaremos hacer las cosas bien”, dijo Moya

“Duele como todo jugador, hay que ser conscientes de lo que ha pasado, mis compañeros están en mejor forma, hay que ser humildes. El profe va a ir viendo cómo voy evolucionando y a partir de ahí me podrá tomar en cuenta. Para los 90 minutos no estoy ahorita, hay que ser sinceros, tal vez pueda jugar un tiempo”, agregó.

Acerca de cómo ha vivido su lesión comentó: “Yo empecé bien la temporada pasada, goleando, pero ahí comencé mi lesión, tenía un dolor, nadie sabía de eso solo mis compañeros y cuerpo técnico, pero venía con una lesión que me tenía que estar inyectando y haciendo terapia, y ahorita fue que reventó, a partir de ahí bajé el nivel, no estaba dando el máximo, es mejor parar un tiempo porque no es fácil estar jugando con una lesión y no entregarlo todo por el equipo”.

Por último, habló sobre el duelo que tendrán los leones blancos este sábado: “Vamos a afrontarlo de la mejor manera, con seriedad, intentar hacer las cosas bien, sacar los tres puntos que es lo que añoramos siempre”.