Pedro Troglio no cree que Olimpia sea favorito ante Real España

La jornada seis del Torneo Clausura 2023 del futbol de Honduras se verá engalanada por el partido de Real España ante Olimpia. Pedro Troglio, técnico de los albos, se mostró cauteloso y comentó que espera un juego complicado, como siempre lo son ante la máquina, además también dio su punto de vista de que ya no entren barras bravas a los estadios.

“Lo hemos visto en pretemporada, han dejado de hacer cosas que hicieron en los amistosos, en un tema defensivo. Después tiene que ver mucho con el vértigo en ataque, si juega Benavídez, Carrasco. Es un equipo que tiene buen pie, tiene buena estructura, se conocen muy bien, ha peleado en los últimos años, lo veo difícil, sobre todo en San Pedro Sula. No recuerdo partidos fáciles contra Real España”, analizó sobre Real España.

“Favorito no me siento nunca, está demostrado que el favoritismo no existe, lo que sí existe es hacer las cosas bien. La motivación son ejemplos sobre el partido ante Motagua, como en el tercer gol que anotar José Mario Pinto, pensamos que lo teníamos listo, pero le dimos la iniciativa al Motagua”, agregó el estratega.

Además, dio su punto de vista de la ausencia de barras bravas y afición visitante: “Yo vengo de una país donde tuvieron que erradicar a los visitantes, ahora, después de muchos años, están regresando los aficionados visitantes, nosotros tuvimos que dar un paso atrás, eso fue uno de los momentos más difíciles del fútbol porque no puede compartir que dos hinchadas puedan generar un cántico, una fiesta, es muy triste”.

“En las barras hay gente que normal que va a apoyar. La única manera es de erradicar a los violentos. La solución no es castigar los estadios de fútbol, es una lástima que no pueda ir toda la gente que quiera ir”, finalizó el argentino.