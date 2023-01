CDS Vida dio uno de los golpes en el mercado de transferencias de Honduras al dar a conocer la llegada de Jonathan Bornstein. El estadounidense de 38 años fue cuestionado sobre su fichaje, en el que indicó que el dinero no tiene que ver, sino que el amor al futbol y a la gente hondureña fue factor importante, por lo que espera poder responder con un buen rendimiento.

“No puedo predecir el futuro, pero ojalá que sí y que más gente pueda reconocer que hay una buena liga ahí en Honduras y ojalá que más gente comience a ver los partidos en este año. Sería bueno, no solo por mí, sino para todos. Cuando hay más gente viendo sube todo, el nivel, el interés y eso siempre es bueno”, dijo Bornstein a Diario Diez

Sobre cómo se dio su contratación comentó: “A través de los años siempre ha habido contacto entre representantes, equipos y cosas así con Honduras por ese gol contra Costa Rica. Sucedió con contactos del representante Maynor Sigüenza y al final hablando con don Luis Cruz del Vida, encontramos una buena relación desde el principio y una buena manera de jugar en el Vida y por eso estoy emocionadísimo de llegar a ese proyecto y conocer a mis compañeros”.

Además, tampoco quiso dar detalles de su sueldo: “De eso realmente no me gusta hablar, perdón, pero eso no es lo importante. No se trata de dinero sino del amor y cariño que le tengo a Honduras. En el fútbol no siempre todo es por el dinero y como dije, tengo amor por el país por todo lo que me han enseñado en estos años y quiero seguir haciendo buenas cosas en la cancha y en el Vida está esa oportunidad para mí de trabajar al cien, es todo lo que sé hacer. Daré mi vida por el Vida. Lo daré todo por este equipo”.

“Tengo 38 años pero nunca me he perdido ningún entrenamiento en los últimos años, siempre he estado listo para los partidos, la temporada terminó en octubre y no me he parado personalmente, me siento bien, claro que lo más que uno tiene que hacer es integrarse con sus compañeros. Con la experiencia que tengo creo que haré un esfuerzo para integrarme rápido y entender el sistema y todo. Es un reto que estará muy emocionante”, finalizó.