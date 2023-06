La Selección de Guatemala comenzó su aventura en la Copa Oro 2023 con el pie derecho al vencer 1-0 a Cuba con gol de Darwin Lom y apoderarse del liderato del Grupo D. Por lo que la expectativa en torno a lo que puedan conseguir los dirigidos por Luis Fernando Tena en el certamen está empezando a crecer.

Sin embargo, independientemente de lo que suceda de aquí en más contra Canadá (sábado 1 de julio) y Guadalupe (martes 4), o en la fase eliminatoria si es que clasifica, el futuro del técnico mexicano y su cuerpo técnico estáría definido. Así lo adelantó Gerardo Paiz, presidente de la Federación de Guatemala.

“Yo soy una persona que respeta procesos. A mí me gusta mucho respetar los procesos, si estas cortando técnicos no llegas a nada, porque los técnicos tienen sus distintas filosofías y que el jugador se adapte cuesta. Hay que respetar el proceso“, dijo en diálogo con el programa Jorge Ramos y su banda, de ESPN.

“Si ya no llego a la clasificación al Mundial 2026 pues se va a ir Luis Fernando Tena y, seguro, me voy a ir yo porque me quedan cuatro años en la Federación. Si no llegamos al Mundial nos vamos a ir todos”, adelantó.

Además, elogió a Tena y su trabajo que viene haciendo de su llegada a finales de 2021: “Es un caballero, es una persona muy profesional, muy estratega. Los jugadores han jugado de una manera distinta a lo que venían acostumbrados a jugar. Creo que fue acertada la contratación porque se han adaptado perfectamente”.

“El profe viene con proyectos muy ambiciosos y creo que todo ha hecho clic, que era lo que nosotros necesitábamos en una Selección. Ha aportado muchísimo desde lo que es motivación, lo que es profesionalismo y lo que es estrategia. Esta Selección está jugando a un nivel que yo nunca había visto jugar“, añadió Paiz.