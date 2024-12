Sebastián Bini pasó la escoba: Municipal sufre su primera baja para 2025

En Municipal se viven días ajetreados. Después de la dura derrota por penales frente a Antigua GFC en los cuartos de final, que le puso fin a su lucha por revalidar el título de Liga Nacional, la directiva empezó a definir el futuro de varios integrantes del plantel de cara al Clausura 2025.

Varios jugadores estaban en la mira de Sebastián Bini por sus polémicas extrafutbolísticas, como Rudy Muñoz, Esteban García o Figo Montaño. Y el técnico argentino le terminó marcando la salida a uno de los protagonistas más criticados por la afición en los últimos días.

¿Cuál es la primera baja de Municipal para 2025?

Tal como se había adelantado, Alejandro Medina no seguirá en Municipal. El portero de 37 años fue una pieza importante en la consecución de la 32, pero la mala reacción que tuvo tras ser sustituido por Kenderson Navarro frente a Antigua, que incluyó un intercambio con Bini, terminó por sellar su destino.

En total, Medina defendió el marco de los Rojos en 17 partidos, mantuvo el arco en cero en 6 de ellos y recibió 17 goles entre la Liga Nacional y la Copa Centroamericana. Ganó un solo título, el mencionado Clausura 2024.

El mensaje de Alejandro Medina tras su salida de Municipal

“No me esperaba irme tan rápido porque cuando no hay motivos las palabras sobran. No quiero olvidarme de mis compañeros de, ellos que crecieron junto a mí en esta etapa de mi vida. Si hay quienes no me voy a olvidar va a ser de ellos”, reza parte del mensaje que Medina compartió a través de su cuenta de Instagram.

Y lo cerró con un claro dardo para Comunicaciones: “Ah, y me olvidaba: me voy de este club sin saber lo que es perder un clásico. Siempre en mi corazón, gente Roja, los quiero mucho”.