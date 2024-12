"De joya a basura": escándalo de Rudy Muñoz desata un incendio en Municipal tras la eliminación con Antigua

Municipal de Guatemala atraviesa aguas embravecidas luego de la dolorosa eliminación en los cuartos de final del Torneo Apertura 2024 a manos de Antigua GFC.

Los Panzas Verdes se impusieron ante los Rojos por la vía de los penales después de empatar 2-2 en el partido de vuelta. Sin embargo, más allá de la derrota en el campo, la atención de la afición ahora mismo está centrada en la controversia que ha generado el accionar de Rudy Muñoz.

Antes de la tanda de penales, la joya de tan solo 19 años fue sustituida por el entrenador Sebastián Bini tras solicitar el cambio debido a una aparente molestia física.

El diagnóstico de Rudy Muñoz y la explosión de la polémica

Una vez consumada la eliminación, el club confirmó que Muñoz había sufrido un desgarro fibrilar en su pierna izquierda. Sin embargo, poco tiempo después el futbolista publicó un video en sus “mejores amigos” de Instagram donde se lo puede ver en una fiesta, bailando e ingiriendo alcohol.

La reacción de los fanáticos escarlatas ante esta situación no se hizo esperar. Particularmente en Twitter, donde la indignación fue generalizada y un usuario resumió el sentimiento colectivo.

Muñoz se enrieda en una polémica (Instagram/Kenny Rodas).

“Rudy Muñoz. De joya a basura. ¿No se supone que estás lesionado? ¿Qué haces chupando? ¿Qué haces bailando? ¿Qué haces desvelándote? Muñoz, muchos quisieran estar en tu lugar, dejate de estupideces y ponete serio”, disparó el cibernauta.

Otro usuario fue aún más contundente: “Rudy Muñoz puede ser muy bueno, pero así no me sirve. Me puede hacer campeón, pero no quiero jugadores sin cerebro en mi equipo”.