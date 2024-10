Comunicaciones y Saprissa se estarán enfrentando este martes 29 de octubre. Será en el marco del Repechaje por la Copa Centroamericana 2024, el torneo regional más importante en la actualidad.

El entrenador de Comunicaciones, Ronald González, ofreció una conferencia de prensa previa al partido donde compartió sus pensamientos y análisis sobre el próximo enfrentamiento. En la misma no pudo ocultar su cariño hacia Saprissa.

La conferencia de prensa de Ronald González previo al partido con Saprissa

Ronald González, en conferencia de prensa, no pudo olcutar su cariño hacia Saprissa: “Evidentemente, no puedo esconder mi pasado. En Saprissa tengo pasado como jugador y entrenador, como lo tengo en Comunicaciones. Son los dos equipos que me representan a nivel futbolístico”. Sin embargo, dejó en claro cuáles son sus objetivos: “Ahora estoy defendiendo a Comunicaciones FC y tengo que dejar de lado cualquier tipo de sentimientos y recuerdos. Hoy estoy con Cremas y voy a defender este escudo, camisa y jugadores hasta donde sea por encima de cualquier pasado”.

Para el partido de vuelta también se refirió al gol de visitante: “Son las reglas establecidas, ya sabíamos previo a la competencia que esto se manejaba así. Evidentemente tenemos que hacer algo más para poder anotar y poder ponernos arriba en el resultado o buscar un gol, porque hasta que no hagamos un gol no estamos en la pelea. Si me gusta o no, son las reglas establecidas y uno no puede cambiar esto, así está en el reglamento y hay que manejarlo. Estamos claros que debemos hacer un planteamiento que nos permita anotar”.

El técnico concluyó al referirse a los refuerzos que llegaron recientemente al club: “Sebastián Ayala sí está con nosotros acá y es parte de los jugadores a disposición. El jugador Andrés Murillo se quedó en Guatemala, está haciendo pruebas médicas y no fue parte de la delegación porque llegó tarde cuando lo requeríamos y no hubo tiempo”.

¿Cuándo jugará Comunicaciones vs Saprissa?

Los cremas y el monstruo morado se enfrentarán por el repechaje para la Copa de Campeones de la Concacaf. La vuelta será en Costa Rica el martes 29 de octubre a las 20.00 horas.

Cabe mencionar que Comunicaciones y Saprissa igualaron 1 a 1 en el partido de ida que se disputó en Guatemala. En caso de que no haya goles en la vuelta pasa de ronda el equipo de Costa Rica por el gol de visitante.