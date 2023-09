El entrenador costarricense, Ronald González, ofreció una conferencia de prensa este viernes, en la que abordó su sorpresiva salida del equipo Antigua GFC de Guatemala. Durante el encuentro con los medios de comunicación, reveló detalles sobre su experiencia en el club y señaló haber sufrido acoso laboral durante su tiempo al frente del equipo.

El técnico tico compartió su versión de los eventos que llevaron a su partida de Antigua GFC en un extenso documento de seis páginas. En este informe, González expresó su sorpresa por la abrupta terminación de su contrato, especialmente dado que ocurrió con siete fechas restantes en el torneo.

Durante su intervención, Ronald González hizo hincapié en la importancia del respeto en su relación laboral con el club: “Quiero dejar claro que soy un profesional, cumplí con todos los procesos de formación y siempre espero respeto de las personas que contratan mis servicios. La salida del equipo fue abrupta y repentina, nunca me imagine que se diera con 7 fechas del torneo“.

Y agregó sobre su enojo por los dichos contra él: “El irrespeto no lo aceptó, la intromisión irrespetuosa no la aceptó, comentarios hirientes salidos de tono sin fundamentos técnicos y tácticos de personas que no son entrenadores de futbol no los aceptó”.

A pesar de su experiencia, Ronald González anunció que no buscará emprender acciones legales en relación con el acoso laboral que afirma haber experimentado en Antigua. El reconocido entrenador partirá hacia Costa Rica en horas de la tarde.