Antigua GFC dio a conocer de manera sorpresiva que el costarricense Ronald González no continuaría siendo su entrenador, esto a pesar de que el equipo se encuentra en las primeras posiciones y es uno de los que mejor futbol había desplegado, pero esto no bastó para el estratega.

“Este club se ha caracterizado por una metodología de juego. Todos los técnicos deben de tener esa metodología de juego y lastimosamente Ronald González no lo estaba haciendo y esa fue la principal razón”, dijo Diego García, directivo de los antigüeños, en conferencia de prensa.

Por otra parte, el club antigüeño emitió un largo comunicado en el que confirmó la salida del costarricense, en el que dieron a conocer que la decisión fue bien estudiada por la Junta Directiva y tras llegar a un acuerdo en el que no se cumplieron con aspectos fundamentales se decidió cesar al tico.

“La Junta Directiva de Club Antigua GFC anuncia la separación del profesor Ronald González Brenes del cargo de Entrenador del Equipo Mayor del Club. Esta decisión no ha sido tomada a la ligera y ha sido el resultado de un proceso de revisión llevado a cabo por la Junta Directiva. Lamentablemente, debido a razones que se consideran fundamentales para el bienestar, sostenibilidad y el futuro del Club, se ha considerado esta separación”

“Antigua GFC agradece al profesor Ronald González por su tiempo y contribuciones al Club durante este período del Torneo de Apertura 2023 y le desea toda clase de éxitos en sus próximos proyectos personales y profesionales”.

Por otra parte, cabe mencionar que el dirigente García, recalcó en varias ocasiones que González no cumplió con la filosofía del club, por lo que ahora se buscará a alguien que se adapte a esas exigencias, independientemente de los resultados.