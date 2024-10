El Torneo Apertura de la Liga Nacional de Guatemala se encuentra en la décima jornada y con esto algunos clubes ya han comenzado a marcar su camino, tanto los lideres, así como los que están en la parte baja de la tabla, que a estas alturas no han dudado en tomar decisiones drásticas.

Tal como se caracteriza en nuestro medio, los procesos no existen y la paciencia no es la virtud de los dirigentes, por lo que una serie de malos resultados provoca que los entrenadores sean los primeros responsables y rápidamente son sustituido.

Marquense con nuevo entrenador

El recién ascendido de la temporada no aguantó a lo que se consideraron malos resultados, es por eso que el fin de semana la dirigencia decidió que el entrenador guatemalteco Erick González ya no siguiera en la institución, decisión que no todos tomaron bien.

González fue el encargado de retornar al club a la máxima categoría y en el campeonato era décimo de la clasificación, dejando incluso triunfos ante Comunicaciones, pero no le bastó para quedarse.

El regreso de un técnico campeón

La Junta Directiva de Marquense llegó a un acuerdo de palabra para que el argentino Mauricio Tapia llegue al club, quien estará a cargo y tendrá la responsabilidad de tener mejores números, en especial que le alcancen para estar en la fase final.

Tapia es recordado por dirigir a Comunicaciones, pero su mejor momento lo hizo en el banquillo de Antigua GFC, con el que logró ser campeón nacional en los Torneos Apertura 2015, 2016 y 2017.