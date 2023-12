Matías Rotondi se estaba convirtiendo en uno de los culebrones del mercado de fichajes del futbol de Centroamérica, luego que tras su rendimiento irregular con Municipal de Guatemala estuviera en duda su renovación de contrato y por eso otras instituciones intentaron ficharlo.

Rotondi tuvo la oportunidad de regresar a Honduras, en especial a Real España, que tras su fracaso en el Apertura 2023 buscaba reforzar su delantera, pero al final el atacante argentino tomó una decisión y en conjunto con el club, extendió su contrato con los rojos.

Seguirá siendo rojo

CSD Municipal dio a conocer ayer que se llegó a un acuerdo para ampliar su contrato con Matías Rotondi, que nuevamente recibió la confianza para ser uno de los extranjeros del plantel y así poder estar en la lucha por el título en el Torneo Clausura 2024, algo que se les ha negado en los últimos años.

El argentino llegó a los ediles para el Torneo Clausura 2022, desde entonces ha marcado 39 goles en la Liga Nacional, mientras suma tres en la Liga Concacaf, pero en esta etapa todavía no ha sabido que es ser campeón y sin duda es una asignatura pendiente.

¿Qué dijo Rotondi?

“Municipal hoy significa familia, siento que este tiempo me arroparon mucho, hicimos un clic muy bueno con la gente y con el club, siento que es mi casa. Si renuevo es porque siento que tenemos las oportunidades para obtener un título y me siento 100% seguro que lo voy a conseguir. No voy a bajar los brazos y seguiré luchando para devolverle a la gente y al club, la confianza que me dieron”, dijo.

“Las expectativas individuales son mejorar lo hecho hasta ahora, la vara esta muy alta y tengo que dar lo mejor de mí. Las expectativas son buenas, grandes y sobre todo es tener el trabajo siempre por delante y saber que no va a ser fácil, pero sé que puedo ayudar al equipo a buscar y ganar la 32”, finalizó.

Municipal ya ha comenzado a armar su plantel, además de la renovación de Matías Rotondi, se dio a conocer la contratación de Cristian Jiménez que regresó al club luego de varios años.

¡Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.