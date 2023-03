En unos días, Guatemala disputará las últimas dos fechas de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf 2023. La Azul y Blanco enfrentará a Belice, viernes 24 de marzo, y Guayana Francesa, lunes 27 de marzo, con el objetivo de ascender a la Liga A y a clasificar a la Copa Oro 2023.

Gerardo Gordillo habló sobre esto con la prensa y reveló que se vienen dos finales para ellos. No ve estos dos encuentros como unos duelos más de calendario, sino como algo definitorio para el presente y el futuro del combinado nacional.

“Son los dos partidos más importantes que se juegan después de mucho tiempo. Se juega algo muy importante como el pase a la Copa Oro 2023 y a la Liga A, posteriormente abre una chance para poder participar en la Copa América. Así que es una gran oportunidad para retornar a Guatemala a donde debe estar en la Concacaf”, declaró el defensor de la Juventude de Brasil

Luego, agregó: “De nosotros mismos depende y es muy lindo jugar por algo después de mucho tiempo. Se siente la calidad e intensidad de Selección Nacional que debe ser diferente a lo que hacemos en nuestros clubes, así que muy contento y con mucha ilusión”.

Para finalizar, Gordillo analizó a las dos selecciones: “Son rivales que vienen creciendo pero no se debe desmerecer lo que ha hecho Guatemala y lo que nos hemos preparado. Así que venimos con mucha ilusión para que las cosas salgan bien. Llego al 100%, vengo en un nivel bastante bueno. Pienso en lo positivo y me enfoco en que estoy sano y dispuesto por si el técnico me necesita”.