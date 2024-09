El invicto de Comunicaciones en la Liga Nacional de Guatemala llegó a su fin de manera sorpresiva y dolorosa. La derrota por 1-2 ante Xinabajul-Huehue en el estadio Cementos Progreso no solo significó una caída en casa, sino que también expuso algunas vulnerabilidades en el equipo que hasta el momento había demostrado un buen nivel.

La caída ante Xinabajul ha generado un clima de incertidumbre en el entorno de Comunicaciones. El técnico Willy Olivera, visiblemente frustrado, reconoció las deficiencias del equipo y prometió trabajar arduamente para corregir los errores cometidos. El entrenador uruguayo deberá analizar a fondo las razones de esta derrota y tomar las medidas necesarias para recuperar la confianza y el buen juego de su equipo.

¿Cuál es el mayor temor de Comunicaciones actualmente?

Después de esta última derrota, uno de los aspectos que más preocupan al entrenador es la vulnerabilidad de su equipo en jugadas a balón parado, un factor que ha sido determinante en las últimas derrotas. “Nos hacen dos goles a mitad de semana a balón parado y hoy igual, también a primer palo. Tenemos que seguir trabajando en eso”, manifestó Coito Olivera sobre el momento de Comunicaciones.

Willy Olivera – Comunicaciones

Willy Olivera además subrayó la importancia de mantenerse equilibrados tanto en los momentos de éxito como en los de adversidad: “Esto es fútbol y nos está tocando esa mala racha. Hoy el equipo cometió algunos errores, pero lo que toca es corregir, ser inteligentes, en los momentos buenos tener equilibrio y en los malos también”.

Comunicaciones FC

“No fue una buena semana para nosotros. Los resultados no nos acompañaron, en los dos partidos no lo hicimos mal, en el fútbol a veces también se necesita suerte y hoy no hemos contado con el factor suerte“, finalizó Willy Olivera.