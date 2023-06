Hace unas semanas, Arquímides Ordóñez de manera oficial anunció que no estará en la Copa Oro con la Selección de Guatemala, tras disputar el Mundial Sub-20 con la Azul y Blanco. Sin muchos detalles, el jugador dio a conocer su decisión de no asistir con un corto mensaje en redes. Por lo que Carlos El Pescadito Ruiz, le dedicó unas contundentes palabras a través de su cuenta oficial de Twitter.

Recordemos que Arquímides Ordóñez con tan solo 19 años de edad milita en el Cincinnati de la MLS, en el que apenas ha podido sumar minutos en el primer equipo, su regularidad la ha tenido en la filial y en el que ha tenido buenas actuaciones, por lo que todo parece indicar que su esperanza es jugar con los de las barras y las estrellas.

Carlos Ruiz le envió un mensaje a Arquímides Ordóñez

“Lo mas espectacular que le puede pasar a un atleta es representar a su país de nacimiento, no te conozco pero me ilusioné como muchos pensando que jugarían para nuestro país Guatemala, en la vida hay sueños que cumplir y el tuyo es representar a tu país, no te culpo”, aseveró Carlos Ruiz en sus redes sociales.

“Porque yo hubiera hecho exactamente lo mismo, no hay ni habrá algo que me hubiera hecho no querer representar a mi país de nacimiento, como guatemaltecos nuestros sueños no son los mismos que los tuyos. Te deseo lo mejor y que tus metas y sueños se cumplan. Abrazo de gol“, sentenció Carlos Ruiz en su cuenta oficial de Twitter.