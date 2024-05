Antonio Chucho López no se guardó nada en la previa de la semifinales del Torneo Clausura 2024 en donde enfrentará a Municipal.

El Torneo Clausura 2024 del fútbol guatemalteco llega a su etapa más emocionante con la definición de las semifinales. Entre los cruces que despiertan mayor expectativa se encuentra el clásico del fútbol chapín, donde Municipal y Comunicaciones se verán las caras en una serie de dos partidos para definir un cupo a la gran final. En este sentido, Antonio Chucho López con la camiseta de los Cremas, decidió dejar una fuerte advertencia.

Municipal, ganador de la fase regular con 32 puntos, gozará de la ventaja de cerrar la serie como local con el apoyo de su afición. El partido de vuelta se jugará el domingo 5 de mayo en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, donde los rojos buscarán asegurar su pase a la final del Torneo Clausura 2024.

Comunicaciones, por su parte, que finalizó tercero con 35 puntos, tendrá la difícil tarea de abrir la serie como visitante el jueves 2 de mayo en el Estadio Cementos Progreso. Los cremas deberán sacar un buen resultado en este primer partido para llegar con chances al juego de vuelta en busca de la remontada.

¿Qué dijo Chucho López sobre Municipal?

“Todos soñamos con jugar un Clásico y más en estas instancias finales. Yo me visualizo siempre marcando goles en donde sea“ Cuando se le preguntó desde los micrófonos de ESPN si celebraría una anotación ante Municipal, Chucho respondió: “¿Tú no celebrarías un gol en un Clásico?” acompañado con una sonrisa. De esta manera, dejó claro que de anotar, no tendrá ningún problema en celebrarlo.

Antonio Chucho López – Comunicaciones

Último enfrentamiento entre Municipal y Comunicaciones

Retrocedamos el tiempo hasta el Torneo Apertura 2021. En aquella ocasión, José Saturnino Cardozo guiaba los hilos del cuadro escarlata, mientras que Willy Olivera comandaba a los albos. Un escenario similar al que se vive hoy, con ambos equipos buscando un cupo en la gran final.

En aquella serie de semifinales del Apertura 2021, la ubicación en la tabla finalizó siendo el factor determinante para el pase a la final. Comunicaciones, ubicado en la primera posición, avanzó a la gran final tras empatar en el marcador global (2-2) ante Municipal.