Santiago Van Der Putten vive un momento soñado en Liga Deportiva Alajuelense luego de ganar la final de la Copa Centroamericana 2024. Y su gran nivel despertó el interés de distintas selecciones.

Esto se debe a que el defensor de 20 años tiene nacionalidad nicaragüense por su abuela, holandesa por su abuelo y guatemalteca por su padre. Incluso la Federación de Guatemala de Fútbol lo buscó para que iniciara papeleos con el fin de que pudiera jugar las Eliminatorias hacia la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026.

En medio de esto, Santiago Van Der Putten tomó la decisión de a cuál selección representar. Y en las últimas horas lo confirmó mediante una entrevista, generando gran expectativa sobre su futuro internacional.

La elección de Santiago Van Der Putten

“Nací acá, soy tico, soy el más feliz jugando para Costa Rica. Desde pequeño sueño con cantar el himno nacional frente a nuestra gente en una Copa del Mundo, mi corazón es tricolor“, aseveró en una entrevista con ESPN en las últimas horas.

Y agregó: “Con el que tuve conversaciones fue con Guatemala, les dije que para mí era un orgullo que pensaran en mí, que hablaran conmigo, pero les dije que mi ilusión era jugar con Costa Rica. Me buscó específicamente un trabajador de la Federación de Guatemala”.

“Sueño en grande, la idea es jugar un Mundial Mayor con Costa Rica, estoy muy agradecido con las oportunidades presentadas, pero mi corazón es de Costa Rica” continuó Van Der Putten, dejando en claro sus ambiciones y metas.

Por último, cerró con la siguiente frase: “Me he llevado muchos golpes a lo largo de mi carrera, hasta ahora el de la lesión ha sido el más difícil, sin embargo, eso es lo que me ha ayudado a mí a ser quien soy hoy. Tengo mucha ilusión, agradecido con la oportunidad que me han dado, con los pies en la tierra, pero sabiendo que quiero más”.

