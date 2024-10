El fútbol de Guatemala no estará representado en la premiación del Balón de Oro 2024.

Este lunes 28 de octubre se entregará una nueva edición del Balón de Oro por parte de la revista France Football. Se llevará a cabo en el Teatro del Châtelet de París y contará con 30 nominados al mejor jugador de la temporada 2023-2024. Se contemplará lo hecho desde el 1 de agosto de 2023 hasta el 31 de julio de 2024.

Hay varios candidatos a quedarse con el máximo galardón a nivel individual, pero el que más ruido genera es Vinicius Junior por lo que mostró en la última Champions League que ganó el Real Madrid. Sin embargo, todavía no hay nada dicho y todo se dirá este lunes.

El ganador del Balón de Oro se definirá a través de los votos de 100 periodistas de distintos países, entre los que estarán presentes Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador, pero no así Guatemala que se quedará afuera de la votación.

¿Por qué Guatemala no vota en el Balón de Oro 2024?

Desde años anteriores, Guatemala tenía su plaza segura para votar a sus cinco elegidos para el Balón de Oro. Pero una modificación en la última edición dejó al fútbol chapín sin representación y que podría recuperarla si mejora para la próxima entrega en 2025.

El motivo por el que Guatemala no estará entre los votantes es porque la Azul y Blanco no está dentro de las primeras 100 selecciones del ranking FIFA. La revista France Football decidió que solo las primeras 100 puedan votar, algo que sí incluye a Costa Rica, El Salvador, Panamá y Honduras. La otra selección de Centroamérica que no estará es Nicaragua, que se ubica en el puesto 132.

¿Cómo funciona el criterio de votación del Balón de Oro?

Cada periodista designado debe elegir a cinco de los 30 nominados. Estos deberán ir en orden, ya que el primer elegido recibirá seis puntos, el segundo cuatro, el tercero tres, el cuarto dos y el quinto uno.