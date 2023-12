Tal y como se preveía, el mercado de pases empieza a ser movido en el equipo de Achuapa, que luego de lo hecho en el Apertura 2023, quedó muy claro que necesitan hacer modificaciones en el equipo si desean pelear por alcanzar las finales en 2024. Aquí revisaremos el rubor bajas.

Fue un Apertura 2023 muy desilusionante para Achuapa ya que prometían muchísimo más que lo que finalmente terminaron haciendo. Terminaron en la primera posición en la etapa de reclasificación, con 30 puntos, producto de 9 victorias, 3 empates y 4 derrotas.

Con tan buen performance, era difícil no considerarlos como candidatos a llegar al menos hasta las semifinales. Sin embargo, no sólo no llegaron a esa instancia, sino que perdieron por amplia diferencia en los cuartos de final frente a Xelajú. Los juegos de ida vuelta tuvieron el mismo resultado: derrota 3-1.

Las bajas en el cebollero

Este lunes 18 de diciembre comenzó la pretemporada en Achuapa, y ya legaron noticias en relación al mercado de pases. La primera salida fue la del entrenador Adrián Arias, quien continuará su carrera en Cobán Imperial.

Pero también hubo jugadores que se desvincularon del equipo cebollero, y así lo comunicó la propia directiva: “A toda nuestra afición informamos que los jugadores Orlando Osorio, Wilber Pérez y Josué Cardona no continúan con nuestro equipo para el Torneo Clausura 2024. Agradecemos su esmero, entrega y profesionalismo, les deseamos muchos éxitos”.