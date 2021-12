La Selección de Guatemala sin duda tuvo un año 2021 para el olvido, no tuvo éxito en ninguna de las competiciones en las que participó, dejó partidos para el olvido y resutlados inesperados, incluso se dio a conocer la destitución del entrenador guatemalteco Amarini Villatoro, quien no pudo guiar a los chapines a destacar en la Copa Oro y en la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022.

En vísperas de Navidad, damos rienda suelta a la imaginación y desde Fútbol Centroamérica imaginamos cual sería el regalo ideal para cada combinado centroamericano. En el caso de los guatemaltecos, sin duda alguna, sería poder encaminar su rumbo con el nuevo entrenador, el mexicano Luis Fernando Tena, quien tendrá mucho trabajo que hacer.

Sin duda alguna, uno de los regalos que podrían tener los chapines, es que se tega un buen resultado en el amistoso del 22 de enero ante Canadá, porque causaría una ilusión grande de cara a las próximas competencias, siendo la primera la Liga B de la Liga de Naciones a mitad de año, pero el trabajo por realizar es muy grande.

Uno de los regalos que más esperarían los seguidores, cuerpo técnico y federativos de la Azul y Blanco, es que jugadores como Rubio Méndez Rubín, Aaron Herrera y otros elementos con raíces guatemaltecas, acepten ser parte del combiando nacional, porque aportarían una calidad distinta ante la falta de talentos que hay en la actualidad.

Por último, uno de los obsequios esperados, será que la Fedefut y la Liga Nacional logren llegar a un acuerdo, para mejorar las condiciones del campeonato local, tomando en cuenta que los clubes no consiguen velar por los intereses del deporte y no hay mejoras en las instalaciones deportivas que la mayoría no son aptas para atletas.