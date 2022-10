El periodista guatemalteco Álvaro Morales, no perdonó a Guillermo Ochoa tras la eliminación del América en la Liga MX ante el Toluca.

Periodista guatemalteco Álvaro Morales, cruzó a Guillermo Ochoa: "No sirves para el América"

Álvaro Morales no perdió oportunidad para "castigar" a Guillermo Ochoa luego de que el América quedara eliminado en la Liguilla del Apertura 2022 de la Liga MX ante el Toluca. Recordemos que las Águilas habían sido el mejor equipo durante la etapa regular del torneo y eran los grandes favoritos. Para el periodista guatemalteco, el arquero mexicano tuvo mucha responsabilidad en este fracaso y se lo quiso recordar en redes sociales.

Sin embargo, el portero se cansó de sus detractores y tomó acciones al respecto en las redes sociales, siendo Álvaro Morales uno de los bloqueados por Ochoa en Twitter. A pesar d esta decisión, el periodista ´guatemalteco no se quedó de brazos cruzados y respondió de manera contundente en contra el arquero americanista.

Mensaje de Álvaro Morales en redes

"En lugar de bloquear gente, hay que bloquear balones. Hacer el trabajo y cumplir con el Sagrado Americanismo, el único ente exigente de nuestro balompié. La piel delgadita no es para el América. Es indigna de sus grandes ídolos. Si no estás listo para soportar la crítica, no sirves para ser el portero del América", sentenció el periodista guatemalteco, Álvaro Morales en su cuenta oficial de Twitter.

Durante la emisión de Fútbol Picante, el analista deportivo aseguró que por culpa del arquero azulcrema el equipo no pasó a la final y señaló que no sirve como portero del club América pues no está dispuesto a recibir las diferentes críticas que surgen a causa de su labor dentro de la cancha.