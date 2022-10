Juan Pablo Vargas salió lesionado con Millonarios debido a una torcedura en uno de sus tobillos y las alarmas se encendieron en la Selección de Costa Rica. Tomando en cuenta que faltan 26 días para el Mundial de Qatar 2022, perder a uno de sus mejores defensores, sería una pésima noticia. Ante este escenario, Vargas despejó todas las dudas sobre este contratiempo físico. Por ahora, el club no se ha pronunciado de manera oficial.

Recordemos que Juan Pablo Vargas actualmente con 27 años de edad, está viviendo una temporada extraordinaria en Colombia, no solamente por estar en lo más alto de la tabla de clasificación con Millonarios, sino que el colombiano se ha transformado en una de las figuras del equipo y actualmente según las estadísticas en cada partido, en el mejor defensor del balompié colombiano

Declaraciones de Juan Pablo Vargas

“Más que todo aclarar que haya sido un esguince grado, no sé si grado 1 o 2. Estoy bien, no fue algo demasiado grave y existe el dolor en el momento que no te permite continuar porque sabes que hay un compañero que está al 100 % y uno con un dolor así está mermado en esfuerzo y capacidad y por la precaución que no empeore en alguna jugada", afirmó Juan Pablo Vargas tras lesionarse con Millonarios.

"Cuando volví a entrar, que quise ingresar y hacer el pase, me sentí limitado en la movilidad del tobillo y por eso pedí el cambio porque no quería arriesgarlo, tampoco a que fuera algo más grave. Aclarar que no es algo alarmante, nada en lo que tenga que sufrir y tal vez pueda estar de vuelta”, sentenció Juan Pablo Vargas.