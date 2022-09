Marcelo Saraiva no llegó a un acuerdo para que su ahora exclub lo transfiriera.

El centrocampista guatemalteco Marcelo Andrés Saraivaes uno de los legionarios chapines que está en Europa y sin duda uno de los de mayor proyección luego que se formara futbolísticamente en el Internacional de Brasil y recientemente formara parte de las filas del Nottingham Forest de Inglaterra.

Aunque este último semestre no fue nada bueno para Saraiva, porque apenas tuvo participación y por eso fue que decidió que no renovaría su contrato con los ingleses, por lo que escucharía ofertas de otros clubes, aunque el Forest no aceptó ninguna y el guatemalteco tuvo que esperar a que finalizara su vínculo.

Saraiva no pudo definir su futuro hasta ayer, que fue cuando finalizó el mercado de pases en Europa, por lo que ante esto se convirtió en agente libre y ahora está en la libertad de negociar su contratación con otro club, en el que intentará tener más regularidad y también seguir creciendo en su carrera.

Marcelo Saraiva manifestó hace unos meses que tenía casi acordada su contratación con otro club, pero para no entorpecer cualquier movimiento y también porque aún tenía contrato con el Nottingham Forest no podía dar mayores detalles, por lo que se espera que en los próximos días pueda unirse a otra institución.

El guatemalteco se formó en el SC Internacional de Brasil y en el 2021 llegó al Nottingham, donde apenas tuvo participación por una lesión. Con la Selección de Guatemala debutó en el 2019 ante Puerto Rico en la Liga de Naciones de la Concacaf.