Luego de su llegada a Xelajú, Amarini Villatoro tuvo que definir la continuidad o no de una de las figuras de los Chivos.

Como pidió dentro de sus exigencias para dirigir Xelajú, Amarini Villatoro está teniendo libertad total para definir que jugadores continúan y cuáles no. Al entrenador le dieron vía libre para que él indique que futbolista se tiene que ir, sin importar que lugar ocupen dentro de la plantilla de los Chivos.

La dirigencia le pidió al ex entrenador de Pérez Zeledón que decida si quería o no contar con Alejandro Díaz. Le quedan seis meses de contrato y al ser extranjero es vital saber si estará o no para el Apertura 2022 debido a que es importante saber con cuánto cupo vas a tener para este mercado de pases.

El sudamericano llegó a principios de este año y, pese a las grandes expectativas que había hacia él, nunca logró estar a la altura de lo esperado. Ni bien llegó le dieron la 10 y parece que la presión de cargar con ese número le terminó siendo contraproducente. Varios aficionados pedían su salida.

Amarini Villatoro sueña con poder recuperar al Alejandro Díaz que se destacó tanto en Antigua GFC como en Municipal, por lo que aceptó su continuidad. El mediocampista ofensivo demostró que puede rendir bien en la liga guatemalteca y puede ser que ahora esté viviendo un simple bajón en su rendimiento futbolístico.

La otra duda es la renovación o no del guardameta Víctor Rafael García, a quien se le termina el contrato en junio. El portero todavía no decidió que hará y tendría una charla con el flamante nuevo entrenador para determinar que sucederá. Por ahora, no hay rumores de otros clubes interesados por él.