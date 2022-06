La Selección de Guatemalaenfrentará hoy a las 17:00 horas a República Dominicana, correspondiente a la tercera jornada del Grupo D de la Liga B de la Liga de Naciones de la Concacaf, que se disputará en el Caribe y donde los chapines no podrán contar con el atacante Rafael Andrés Lezcano.

Lezcano que es costarricense pero nacionalizado chapín, quien en los últimos partidos se ha convertido en uno de los hombres de confianza del entrenador Luis Fernando Tena, pero para el duelo de hoy no pudo recuperarse de una lesión por lo que se preferirá guardarlo y así que esté listo para el encuentro de lunes.

Rafael Andrés Lezcano no jugará hoy a consecuencia de una contractura muscular, que lo obligó a no poder entrenar con normalidad en estos últimos días y ayer en la última práctica solamente trotó alrededor del campo, prácticamente descartando su participación y se evitará darle actividad para que no se complique la lesión.

La Azul y Blanco tendrá a todos sus elementos a disposición, por lo que Tena deberá buscar otra alternativa. Todo parece indicar que Oscar Santis de Comunicaciones ocupará su lugar en la ofensiva, solamente confirmar a sus compañeros serán Rubio Rubín y Carlos Mejía, quienes arrancaron ante Belice.

Guatemala está obligada a vencer hoy a República Dominicana, tomando en cuenta que ayer Guayana Francesa empató versus Belice, por lo que de ganar hoy, los chapines se pondrían a un punto de los caribeños y se afianzarán en la segunda posición.