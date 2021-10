Antonio Chucho López no está teniendo muchas oportunidades en esta temporada con el América de Santiago Solari.

Antonio Chucho López no está teniendo su mejor momento en el América de México. Luego de haber sido tomado en cuenta la temporada anterior y además renovando contrato con el equipo azteca, luego de haber superado una lesión el tobillo, el chapín no a recibido demasiadas oportunidades por parte del estratega Santiago Solari. Y tomando en cuenta los compromisos que tendrá en 2022 con la Selección Nacional de Guatemala, el jugador deberá tener minutos en las piernas, que hoy no está teniendo.

Debido a la fractura de peroné que sufrió el 15 de abril del 2021, en el partido ante Olimpia de Honduras, por la Liga de Campeones de Concacaf, Antonio López se perdió una gran cantidad de partidos la temporada anterior y parte del comienzo de esta. Resaltando los encuentros del torneo Clausura 2021 ante: Cruz Azul, Toluca, Pumas y los partidos de Liguilla. Incluso, se perdió la Copa Oro con la Selección de Guatemala.

Qué pasará con Antonio López

Todo futbolista necesita minutos para poder tener ritmo de juego y cumplir con los objetivos en la temporada. Al América todavía le quedan encuentros contra: Atlético de San Luis, Santos Laguna, Tigres, Cruz Azul y Monterrey, sumando los encuentros que pueda disputar en la Liguilla. Además de la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, en donde Antonio López podría recibir oportunidades para mostrarse una vez más, aunque nada es seguro.

Chucho López además tiene bastante competencia interna en el América que han sido un factor determinante para su participación en el equipo. Con Santiago Solari ha jugado de extremo, mediocentro y pivote. Con 24 años, si la situación no cambia, para el 2022 tendrá que tomar una decisión ya que es fundamental que tenga minutos y ritmo de juego. Para su carrera y también para ser convocado a la Selección Nacional.