El deporte guatemalteco ha recibido un golpe muy duro. Debido a la injerencia del estado en asuntos del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), algo prohibido por la carta olímpica y que había sido advertido por el Comité Olímpico Internacional (COI), este último resolvió suspender al país centroamericano.

Las consecuencias son muchas y muy profundas: los atletas chapines no podrán representar a su nación, aunque podrán nuclearse bajo otra entidad como los rusos en Tokio 2020, que compitieron bajo la "bandera" del Comité Olímpico Ruso. Además, el COG dejará de recibir apoyo económico de los respectivos programas de ayuda.

Por todo lo mencionado, más de un centenar de atletas se manifestaron este miércoles frente al Congreso de la República con diferentes carteles, pidiendo por una rápida solución de la situación que puso en un serio brete a todas las disciplinas: la sanción a los estatutos del COG por parte de la Corte de Constitucionalidad.

José Ramos, judoca que representó al estado centroamericanos en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020, expresó en diálogo con Prensa Libre estar "bastante triste, desde hace ratos ya me afectó porque tenía varias competencias en las que no pude participar por la misma suspensión. No me dejaron ir a competir".

Además, mencionó que eso último le impedirá casi con seguridad participar de los Panamericanos de Santiago 2023, debido a que "mi deporte es por ranquin, tendría que ir a competencias para clasificar".