De manera oficial hace tan solo unos días, llegarían malas noticias para Guatemala tras confirmarse la suspensión del deporte guatemalteco de toda actividad internacional luego de que el Comité Olímpico Internacional lo hiciera oficial. De inmediato el periodista salvadoreño Fernando Palomo se expresó a través de sus redes sociales. A partir de este 15 de octubre entrará en vigencia esta decisión, si no se le encuentra una solución a la suspensión de los estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco.

Es importante recordar que desde el pasado mes de agosto, la Corte de Constitucionalidad decidió suspender de forma provisional los estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco al considerar ciertas irregularidades. Ahora, tras confirmarse la suspensión, es evidente que los atletas guatemaltecos no podrán representar al país y competir bajo la bandera/nombre del país en los Juegos Olímpicos y en otros eventos deportivos internacionales.

Fernando Palomo analizó la situación

"Guatemala recibe un golpe del que va a ser muy complicado levantarlos. El cambio no puede llegar derrumbando la institucionalidad y la independencia del Comité Olímpico, pero el daño ya está hecho y significa además un retroceso deportivo, no solamente por la imagen que será no ver a la bandera de Guatemala en competencias internacionales", afirmó Fernando Palomo para ESPN.

Todo este panorama afectará de manera directa a todos los atletas guatemaltecos que se han estado preparando para poder comenzar sus participaciones internacionales respectivamente. Guatemala iba a participar en los Juegos Centroamericanos (suspendidos) en donde tenía sede compartida con Costa Rica. Más allá de esto, los deportistas al final del día serán los más perjudicados.