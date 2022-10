Kevin Cordón envía mensaje tras suspensión de Guatemala: "El deporte chapín no merece esto"

El deporte guatemalteco ha sufrido un golpe muy duro. Uno del que será muy difícil reponerse y el cual tendrá consecuencias más que profundas. Hablamos, claro está, de la suspensión del comité olímpico nacional chapín por parte del Comité Olímpico Internacional, debido a la injerencia del estado en asuntos internos.

La situación, prohibida de manera tajante en la carta olímpica, había sido señalada por parte de la máxima entidad. Tiempo para revertirlo había sido otorgado, mas no hubo cambios y la decisión fue ratificada. Desde el último sábado, Guatemala no es parte del movimiento y sus atletas no podrán competir bajo esa bandera, así como tampoco el COG podrá aplicar a programas de ayuda económica.

Una gran cantidad de personas se pronunció tras esta decisión, incluido Kevin Cordón, el badmintonista chapín que es número 34 del mundo en su disciplina y que alcanzó de manera sorpresiva las semifinales en Tokio 2020. "El deporte chapín no merece esto", lanzó primeramente.

"Que ayuden (las autoridades pertinentes) al deporte chapín, que los deportistas y sus familias se lo van a agradecer de todo corazón", concluyó el hombre nacido en La Unión, departamento de Zacapa. Cabe mencionar que los atletas podrán disputar certámenes del calendario olímpico, aunque bajo una bandera neutral que los nuclee y que no podrá tener ningún distintivo de su patria. Ni su manto, ni su himno. Nada.

Los Juegos Centroamericanos del 2022, que iban a realizar de manera conjunta Guatemala y Costa Rica, debió ser cancelado por todo lo mencionado. Se trataba de un certamen clave, ya que otorgaba plazas a los Juegos de París 2024.