Ayer se conoció que Rubilio Castillo no iba a continuar vistiendo la camiseta de Comunicaciones. El delantero hondureño estuvo solo seis meses y, tras no poder contar con mucha continuidad, no se le renovó el contrato. Se terminó marchando como agente libre y dejando una puerta abierta a otro atacante.

El motivo por el que los directivos de los Cremas no le renovaron al catracho es porque querían liberar un cupo de extranjeros para traer un refuerzo, el cual terminaron confirmando hoy. Los Albos terminaron fichando a otro atacante que tiene experiencia en la liga guatemalteca y viene con un gran presente.

Comunicaciones hizo oficial el arribo de Eliser Quiñones, delantero de 33 años que viene de anotar 7 goles en 10 partidos con el Sololá. En los Murciélagos tuvo su primera participación en el fútbol chapín y demostró que se acomodó rápidamente al juego de aquí. Así se lo vio en sus grandes números.

Durante toda su carrera, el atacante jugó en la liga de su país. Debutó en el Deportes Quindío, pasó por Millonarios, Águilas Doradas y Atlético Bucaramanga, el último club cafetero antes de llegar a Guatemala. Con los Azules obtuvo el Apertura 2017 y la Superliga 2018, en ambos torneos jugó la mayoría de los encuentros.

Pese a su excelente paso por el Sololá, Eliser Quiñones no se destaca por su faceta goleadora. En toda su carrera lleva 33 anotaciones en 228 partidos, un promedio bastante bajo. Veremos si logra acomodarse al esquema y si logra hacer una gran dupla con su compatriota Juan Luis Anangonó.