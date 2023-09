Tras haber asumido en el cargo de técnico en El Salvador y haber entrenado a los jugadores en su primer campamento, Rubén de la Barrera realizó una entrevista en el Canl 4TCS. El estratega español fue consultado sobre las presiones que le van a caer para poner a algunos futbolistas.

El periodista le consultó: “¿Va a permitir que le impongan nómina de jugadores por parte de la FESFUT?“. Sin dudarlo, el nuevo director técnico de la Selecta respondió directamente: “Nunca”. Aclaró que ni por ellos, ni por la prensa se va a dejar meter un convocado en su lista.

Luego, declaró: “Escucho la crítica deportiva porque creo que hay que escucharla porque no me genera desgaste desde el momento que uno va clasificando la crítica. Por un lado está la constructiva que es la fundamentada y la argumentada y por el otro lados está el fanatismo y de verter opiniones que carecen de fundamentos. La crítica que no es argumentada es lo que termina de afectar la salud emocional de la gente que está metido en esto”.

Para finalizar, cerró: “Yo me relaciono con el jugador, tengo que lograr ser acreedor de la confianza del jugador para influirlo mucho más sabiendo que habrá momentos bonitos y otros que no lo son. Hoy con la tecnología es imposible que de uno hable bien todo el mundo, antes era diferente porque para percibir crítica tenías que abrir un diario, escuchar la radio o encender la TV y ahora eso te llega de forma instantánea“.

¿Cuándo se realizará el nuevo campamento de El Salvador?



El Campamento de Trabajo está programado para llevarse a cabo del lunes 2 de octubre al miércoles 4 del mismo mes. Durante este período, los jugadores convocados tendrán la oportunidad de entrenar juntos, trabajar en su rendimiento y establecer una base sólida para futuras competiciones internacionales.