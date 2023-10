En esta doble fecha de la Liga de Naciones, la Selección de El Salvador tuvo las dos bajas importantes de Eriq Zavaleta y Álex Roldán. Ambos futbolistas rechazaron la convocatoria de Rubén de la Barrera y se excusaron por temas personales.

Antes de los partidos, el entrenador dio una breve explicación de las ausencias y adelantó que no estaban descartados para siempre. Tras los dos partidos, el entrenador español volvió hablar de ellos en conferencia y les lanzó un mensaje directo.

“Ni voy a insistir ni es caso cerrado. Cuando todo ocurre con naturalidad es mejor, no voy a obligar a nadie a venir aquí. No supone que porque no vinieron haya eliminado sus contactos, veremos que pase en el futuro”, declaró Rubén de la Barrera sobre la situación de los dos jugadores.

¿Por qué Eriq Zavaleta y Alex Roldán no fue convocado para jugar con El Salvador?

Sobre Zavaleta, el entrenador explicó que los motivos no fueron futbolísticos o de falta de entendimiento: “Antes de llegar yo aquí, Zavaleta expone que por motivos personales preferían no ser opción para estos dos partidos“.

Y sobre Roldán explicó que el futbolista prefirió alejarse un tiempo para evitar los problemas que se están viviendo: “Es una cuestión que pretendía tomarse un respiro, darse un tiempo y valorar, sencillo”.

Otro que opinó sobre esta situación fue Bryan Tamacas: “Hay que respetar la decisión de cada jugador, vestir esta camiseta es un privilegio y el técnico es el que va a determinar si los vuelve a llamar. Más adelante, si viene Roldán y Zavaleta, ahora hay que hablar de los que están y los que queremos cambiar la historia”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de El Salvador?

El Salvador finalizó ante Martinica su participación en la Liga de Naciones 2023/24. Al terminar último de su grupo, no tendrá partidos oficiales en la próxima fecha FIFA. Todavía no se han definido amistosos para la Selecta en noviembre.

