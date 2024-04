Pensando en el microciclo que comenzará el 15 de abril, David Dóniga dio la lista completa de convocados y una de las grandes sorpresas es la inclusión de Rafael García. El guardameta de Águila vive un gran momento y fue llamado, pese a que todavía no tiene los papeles para representar a El Salvador.

La Fesfut trabaja para obtener los papeles de FIFA que autoricen al uruguayo a representar a la Selecta. Mientras tanto, el portero habló con la prensa sobre la convocatoria y se mostró muy contento. Además, reveló la charla que tuvo con el estratega español.

¿Qué fue lo que hablaron Rafael García y David Dónica?

Ante la prensa, Rafael García reveló: “Ya he platicado con el profesor David Dóniga y también con todo el staff del cuerpo técnico de la selección nacional, y me manifestaron que estaban contentos de tenerme ahí, con ellos, con el grupo, me dijeron que era una oportunidad de estar con todo el plantel”.

Y agregó: “Me dijeron que solo esperaban que la parte legal estuviera resuelta para poder contar conmigo con la selección, fue una buena charla con él y les demostré la voluntad y las ganas de estar en la selección”, comentó el jugador aguilucho sobre ese encuentro”.

¿Por qué Rafael García puede llegar a representar a El Salvador?

El guardameta tiene la posibilidad de recibir el pasaporte salvadoreño por haber vivido más de 5 años en tierras cuscatlecas. Él estuvo desde el 2017 al 2020 cuando atajaba en Alianza y volvió en el 2022 hasta la actualidad cuando firmó su contrato con el Águila.

El sueño de él es poder representar a la Selecta y se mostró alegre por tener esta oportunidad: “Es importante poder trabajar con los otros porteros convocados, tanto a Mario (González) como a (Óscar) Pleitez los conozco, ya tuve una experiencia similar con ellos y con los demás jugadores de la selección en ese entrenamiento a principio de marzo”.

Para finalizar, concluyó: “Específicamente donde estuvimos con otros jugadores de la liga mayor pero con jugadores que ellos estaban observando y en el combinado que se formó estaba incluso el español Gregori Díaz (de Isidro Metapán), todos ellos nos hicieron sentir parte del grupo y ahora esto es un paso más a esta integración y de poder trabajar a futuro con excelentes jugadores”.

