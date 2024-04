La Selección de El Salvador disputó un partido amistoso contra Bonaire en la Fecha FIFA de marzo, el cual se criticó mucho desde que se supo y más con el resultado, el cual terminó 1-1 en el que se agravó la crisis del equipo. Hugo Pérez, exseleccionador nacional lamentó lo sucedido.

Pérez no se explica la razón por la cual la Federación de Futbol Salvadoreña organizó dicho fogueo, en especial porque parecía que se quería salir de la mala racha, pero fue todo lo contrario, porque se quedó evidenciado el mal momento que se vive al no poder ganar.

La crítica de Hugo Pérez

“No sé por qué se jugó el partido contra Bonaire, con todo respeto, el periodismo deportivo en El Salvador de los años que estuve allí siempre le vi el problema que vive de sentimientos de la camiseta, en vez de realidades, estamos ciegos de ver la realidad donde estamos”, dijo.

“Ese equipo no te ponía ni dos pases, cuando estoy compitiendo para la Copa del Mundo no puedo cometer el error de decir que quiero parar la racha porque la prensa de El Salvador está diciendo que tengo que ganar y juego ante Bonaire que tuvo un tiro al arco, empato, me veo mal y futbolísticamente aunque haya tenido la pelota un 90% no me puedo medir, porque eso es mentiroso”, agregó.

“Si yo como Federación programo el partido para romper la racha de no ganar, entonces hemos llegado a un estado tan malo de lo que es nuestra visión, jugar contra selecciones más importantes que uno, aunque perdiéramos o empatáramos era importante porque sabíamos qué nos faltaba“, opinó.

El consejo de Hugo Pérez a David Dóniga

“Lo más importante para el señor Dóniga es lo que siempre peleamos por los jugadores, las herramientas necesarias, el tiempo necesario para trabajar con los nacionales y que el técnico luche para que les den todo a los jugadores“, mencionó.

“Al jugador, si no le pagás por premios, lo más importante es que se sienta bien cuando llega y que le traten como una persona profesional y eso es un plus grandísimo”, finalizó.

