¿Por qué Lionel Messi no juega para la Selección Argentina contra El Salvador?

Argentina sufrirá una muy dura baja para enfrentar a la Selección de El Salvador en el amistoso internacional disputado en Estados Unidos. Hoy se confirmó que Lionel Messi no estará disponible para el cruce frente a los cuscatlecos y directamente no viajará a la gira por lo que será reemplazado.

¿Por qué motivo Lionel Messi no jugará contra El Salvador?

La noticia llegó a través de un comunicado emitido por Inter Miami. El club de la MLS confirmó que Lionel Messi sufrió una “pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha”, dejándolo fuera del encuentro de preparación contra El Salvador para la Copa América que se llevarán a cabo en Estados Unidos.

Gerardo Martino, entrenador de Inter Miami y exseleccionador argentino, brindó algunas precisiones sobre la situación de Messi, indicando que la lesión será evaluada semana a semana y que el principal objetivo es su participación en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. Sin embargo, aún no se han proporcionado detalles sobre la gravedad exacta de la lesión ni se ha fijado una fecha de regreso a las canchas para el astro argentino.

Esta no es la primera vez que Messi no disputa un partido con la selección argentina después de su victoria en el Mundial de Qatar 2022. En septiembre del año pasado, el jugador no participó en la victoria de la albiceleste sobre Bolivia en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, marcando su única ausencia hasta ese momento.

¿Qué otros futbolistas argentinos serán baja por lesión?

La ausencia de Messi se suma a las de otros jugadores como Marcos Senesi y Paulo Dybala, quienes también fueron convocados pero no podrán unirse al equipo debido a lesiones. Ante la falta de Senesi, el DT Lionel Scaloni ha convocado a Nicolás Valentini del Boca Juniors como reemplazo, mientras que aún se espera la designación de un sustituto para Dybala, posiblemente un delantero.

¿Cuándo es el partido entre Argentina y El Salvador?

Los encuentros programados para la Selección Argentina incluyen un enfrentamiento contra El Salvador el 22 de marzo en el estadio Lincoln Financial Field de Philadelfia, seguido de un partido contra Costa Rica el día 26 en el Coliseo de Los Ángeles. Estos encuentros han experimentado cambios de última hora, con la inclusión de Costa Rica en lugar de Nigeria, quien se retiró debido a problemas administrativos con las visas.

