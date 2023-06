"No voy a culpar a ninguno de los jugadores": Hugo Pérez habló sobre la derrota ante Japón

Durante esta madrugada, El Salvador ha sufrido una muy dura derrota por 6-0 contra Japón. Tras la caída, Hugo Pérez dio una conferencia de prensa y se refirió a como fue el desarrollo del encuentro. Además, se responsabilizó de la caída ante los asiáticos.

“No hay mucho que comentar. El partido se decide en los primeros tres minutos. El primer gol al primer minuto, el segundo gol al segundo minuto (sic), nos expulsan a un jugador y allí se acabó la oportunidad que teníamos nosotros porque básicamente Japón no es un equipo cualquiera, es un equipo con mucho talento y no se puede dar ventaja de ir perdiendo 2-0 con un jugador menos en los primeros cinco minutos”, comenzó.

Luego, agregó: “Al final la responsabilidad de una derrota como esta es mía. Los jugadores, como ellos dicen, pelearon, lucharon y creo que es de aplaudir eso de no darse por vencidos. Pero al final el responsable soy yo, yo no voy a culpar a ninguno de los jugadores, son circunstancias del partido que a veces pasan. No esperábamos que nos pasara esto, especialmente con una selección como Japón, pero hay que darle vuelta a la página y seguir preparándonos porque nos queda un partido en Asia y después viajamos a Copa Oro”.

También habló sobre mantener la forma de juego, pese a la goleada: “Nosotros intentamos jugar bien con la pelota, tener posesión, presionar arriba, sabíamos que a Japón no lo podíamos dejar con mucha libertad, íbamos a presionar desde arriba. Lo que pasa es que se cambia un poco después del 2-0 porque es casi imposible seguir el mismo plan de trabajo con una selección que no le puedes dar ventaja y estábamos con un jugador menos. Tuvimos que cambiar un poco la filosofía, pero realmente a nosotros no nos gusta tirar pelotazos“.

Para finalizar, Hugo Pérez concluyó: “Sabíamos que Japón tiene jugadores por las bandas que son veloces, el plan era tratar de cerrar un poco las bandas, lo que pasa que es casi imposible poder hacer un trabajo de lo que veníamos pensando hacer porque pierdes a un defensa central que es importante. Con la pelota somos mejores defendiendo que sin la pelota defendiendo, entonces era muy difícil contrarrestar la velocidad de ellos por las bandas con un hombre menos”.