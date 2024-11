Nelson Bonilla rompió el silencio tras su gesto polémico a los aficionados de El Salvador

La Selección de El Salvador venció de manera agónica a Bonaire el jueves, resultado que no gustó nada a los aficionados centroamericanos que no dudaron en mostrar su enojo y uno de los más señalados fue el veterano Nelson Bonilla, quien no dudó en responder con un gesto que no gustó.

Bonilla tardó en dar su reacción y previo al juego contra Montserrat tomó la palabra en la conferencia de prensa, en la que ofreció disculpas, pero también justificó su comportamiento y su manera de haber respondido en el último juego.

La respuesta de Nelson Bonilla tras su gesto polémico

“Quiero pedir perdón a cualquiera que se haya sentido ofendido, porque no era para todo el público, era para tres personas que me faltaron al respeto y cruzaron una línea. En lo personal, voy a tratar de obviarlo, pero a veces, con tu familia ahí, es difícil”, inició diciendo.

“A Darwin y a mí se nos critican injustamente. Yo ya estoy más experimentado, pero lo que pasó fue específicamente con esas tres personas. No fue mi intención faltar el respeto al público en general”, añadió.

Bonilla siguió explicando: “Soy el jugador que más goles ha marcado de mi generación, y Darwin es el que más partidos tiene en la selección. A mí me comparan con otros jugadores con los que no comparto las mismas características. Tengo más de cien goles en ligas extranjeras, y a veces no entendemos algunas críticas”

“Puede haber algo de molestia porque siempre vamos de frente, pero en los partidos la gente se confunde; siempre tenemos la ilusión y las ganas de hacerlo bien. No juego presionado, pero la atmósfera negativa afecta a todo el equipo. A veces lo negativo influye en las situaciones”, concluyó.