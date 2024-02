En una entrevista reciente, el delantero Nelson Bonilla abordó el tema de la ausencia de los legionarios Álex Roldán y Eriq Zavaleta en la selección de El Salvador. Ambos legionarios no han sido convocados desde septiembre del año pasado.

No se dieron los motivos reales sobre su alejamiento, pero se especula que su ausencia podría estar relacionada con inconformidades respecto a las condiciones dentro del proyecto de la Selecta. La Federación ha cometido varios errores en estos años y la incertidumbre fue grande.

Bonilla expresó su comprensión hacia la situación de los legionarios y argumentó que “yo entiendo a esos jugadores porque vienen a recibir un ambiente negativo”. En el programa El After de El GRÁFICO, el atacante salvadoreño señaló que es comprensible que estos jugadores duden en unirse al equipo debido al ambiente negativo que rodea a la selección.

¿Por qué Álex Roldán y Eriq Zavaleta no juegan más en El Salvador según Nelson Bonilla?

“Yo los comprendo. Después se va Hugo, viene De la Barrera y se va a los dos meses, con qué cara vos podés ir y presentarles un proyecto. Para mí el tiempo o les va a dar la razón a ellos o le va a dar la razón a la federación y al nuevo cuerpo técnico para que encuentren un grupo sano en el que puedan aportar. Yo los entiendo porque quieren estar pero no en esta situación“, agregó el seleccionado nacional.

El delantero mencionó el caso de Álex Roldán, resaltando su importancia en el equipo y la falta de acostumbramiento a situaciones de responsabilidad que le han tocado enfrentar en partidos recientes. Bonilla destacó que el lateral está inmerso en un ambiente que no es saludable en torno a la selección.

¿Por qué Nelson Bonilla se apartó también de la Selección de El Salvador?

Bonilla también abordó la complejidad emocional: “Se romantiza el tema de selección. Yo ya le he dicho que no y no porque no quiera a mi país, pero hay cosas en las que tenés que ponerte a pensar porque de vos depende tu familia en lo emocional y en lo económico y cuando te vas con la selección te vas diez días. No ves a tu esposa, tus hijos… Imagínate Roldán que se acaba de casar o Roldán que acaba de tener a su hijo”.

En sus declaraciones, el legionario salvadoreño resalta la importancia de considerar no solo los aspectos deportivos, sino también los emocionales y familiares al evaluar la participación en la selección. La comprensión de Bonilla hacia la situación de los legionarios refleja la complejidad de las decisiones que enfrentan los futbolistas al representar a sus selecciones nacionales.

