En una entrevista exclusiva, el delantero de la selección nacional, Nelson Bonilla, compartió sus pensamientos sobre el proceso de cambio en la Selección de El Salvador. El atacante apuntó directamente contra Hugo Pérez y reveló los inconvenientes que tuvo con él.

Cuando se le preguntó sobre otros técnicos que le hayan gustado por su forma de trabajar, el legionario salvadoreño mencionó a Roca y Eduardo Lara, destacando la sinceridad de este último y su habilidad para mantener un grupo fuerte y disciplinado. Sin embargo, la atención se centró en Hugo Pérez, donde no escatimó detalles sobre su relación y las dificultades que enfrentaron.

“Hugo Pérez cada vez que perdía y decía que no era nuestro papá para andarnos cuidando. Siempre sacaba la excusa para desviar el tema de los resultados. Yo nunca tuve un problema de ese tipo (disciplinario); lo único que hice alguna vez fue irme de la selección porque no me gustaban ciertas cosas y yo le decía al entrenador, como a De los Cobos que le dije que no me convocara”, comenzó declarando Bonilla.

¿Qué dijo Nelson Bonilla sobre el maltrato de Hugo Pérez?

Bonilla continuó explicando su experiencia con Pérez: “Cuando Hugo necesitaba que yo hablara con gente que no quería venir lo hacía, cuando necesitaba que yo hablara con Yamil para que no nos castigaran, yo lo hice. Entonces me pareció injusto que poníamos la cara por él y en el primer problema nos tiró al ruedo. Me pareció injusto y hasta el día de hoy siento que actuó mal con nosotros“.

¿Qué opina Nelson Bonilla sobre el cambio de entrenador en El Salvador?

Sobre la pregunta de si fue la mejor decisión el cambio de cuerpo técnico, Bonilla reflexionó sobre el impacto del cambio en el equipo. “Se va a escuchar que estoy resentido, pero la verdad es difícil sostener tanto tiempo sin ganar. No lo van a aceptar algunos, pero los veteranos absorbíamos la presión de muchas cosas“.

El delantero hondureño señaló que los jugadores veteranos, incluyéndose a sí mismo, asumían la presión y las críticas, y que al ser excluidos abruptamente, el cuerpo técnico dejó de lado a los que enfrentaban directamente las adversidades. “No sé cuál era la intención porque hubo más involucrados en ese problema, pero solo a nosotros tres no nos llamó más y cuando pasaba algo después de eso al que buscaban era al técnico.“

En conclusión, Bonilla expresó su percepción de que el declive en el rendimiento del equipo fue, en parte, resultado de los problemas innecesarios generados por Hugo Pérez con la prensa y la gente. Fue muy duro contra el ex entrenador, que ya había recibido críticas de otros dirigidos.

¿Eres fanático del fútbol? Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y recibe las noticias más recientes directamente en tu móvil.