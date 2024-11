"Les guste o no": Nelson Bonilla vuelve a encender la polémica con la afición de El Salvador.

Gracias al triunfo 1-0 contra Montserrat de este domingo, la Selección de El Salvador consiguió su gran objetivo del semestre: regresar a la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf y, además, clasificar a la Copa Oro 2025.

Sin embargo, lo que debería haber sido un momento de felicidad terminó convirtiéndose en una pesadilla para Nelson Bonilla, quien fue chiflado en el Estadio Cuscatlán cuando iba a ingresar de cambio por Darwin Cerén —otra víctima de la silbatina— al minuto 84.

Los aficionados no le perdonaron a Bonilla el polémico gesto que les hizo en el juego ante Bonaire, aunque luego saliera a pedir disculpas públicamente. Y el delantero volvió a tocar el tema en zona mixta tras sentir aún más hostilidad hacia su persona.

Nelson Bonilla vuele a encender la polémica con los salvadoreños

“Por ahí no entiendo por qué, de la noche a la mañana, ha sido la crítica bien personal. Es lastimoso, porque venir a tu casa y que en tu propia casa te abucheen, te ultrajen. Mi familia ya ni vino al estadio porque en el primer partido la pasó mal”, comentó Bonilla.

Y luego le habló directo a la afición: “Yo quisiera saber si a ellos cuando llegaran a su casa los abuchearan y los putearan cómo se sintieran. La verdad que yo sí la estoy pasando mal en ese sentido, pero soy fuerte. Soy el cuarto goleador histórico de la Selección, les guste o no les guste. Los números están ahí“.

Además, comentó que no sabe si la bronca viene también porque, en teoría, no le da espacio a los más jóvenes: “Creen que yo me voy a enojar o voy a portarme mal porque Emerson Mauricio estaba pasando un gran momento, metió goles, siempre lo apoyé. Igual Styven Vásquez, Rafa (Tejada). Están pasando un gran momento, y merecen la oportunidad de jugar en el extranjero”.

“Yo crecí en San Jacinto, crecí en Ciudad Delgado, señores, cómo no me voy a sentir mal que la propia gente me esté ultrajando, si es un sueño que todos hemos tenido de chiquitos de poder jugar en la Selección. Y porque ellos me estén diciendo yo no me voy a bajar de este barco“, sentenció.