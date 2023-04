Hugo Pérez, técnico de El Salvador, dio a conocer una convocatoria para el microciclo de trabajo de la próxima semana, el cual tuvo polémica por jugadores de Alianza y FAS, que el miércoles sostendrán un juego reprogramado del Torneo Clausura 2023, pero el seleccionador fue claro que ellos deben quedarse en la concentración.

“Todos los jugadores van a llegar a la convocatoria, existe un acuerdo firmado con la primera división, el INDES y la FESFUT, considero que no podría existir negación de los cuatro equipos que jugarán el próximo miércoles por la liga porque hicimos el calendario de los microciclos conforme a la programación de ellos”, dijo.

“Como la liga ha estado cambiando su programación por aspectos de fuerza mayor se habló con la FESFUT y conforme a ese acuerdo ellos me han manifestado que se mantendrá la convocatoria de todos los jugadores del listado”, agregó el estratega.

Sobre si tomó en cuenta los juegos de la Liga para hacer su planificación comentó: “Hicimos este calendario de microciclos con la finalidad de no dañar a los equipos, pero últimamente y por distintas razones justificadas o no se ha tenido que cambiar, pero nosotros no podemos ya cambiarlo porque cuando se hizo ese calendario esas fechas han estado abiertas, pero a nosotros ya no nos queda tiempo para cambiarlos y por otras circunstancias ellos lo han cambiado”.

“La Normalizadora desea que ese acuerdo se cumpla y yo trabajo para ellos y me dijeron que ese arreglo con la liga e INDES se debe de cumplir. Si se firma un acuerdo en este tema, se debe cumplir por las tres partes, lastimosamente no tengo control de ellos si (los equipos) no quieren cumplirlo, solamente acato la disposición de la Normalizadora”, finalizó.