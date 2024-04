Fuerte San Francisco vs. FAS abrirán la fecha 19 del Clausura 2024 de la Liga Mayor de El Salvador. Entérese día, horario y canal para ver el partido.

Fuerte San Francisco vs. FAS: a qué hora y dónde ver el partido | Liga Mayor de El Salvador 2024

Fuerte San Francisco y FAS darán inicio a la 19ª jornada del Clausura 2024 de la Liga Mayor de El Salvador. Si bien los Comandos Azules aún tienen chances matemáticas de clasificar a los cuartos de final, necesitan un milagro. Están onceavos, con 14 puntos, y uno de los rivales que necesitan que pierda de aquí en más son los Tigrillos, séptimos con 26 unidades.

Sin embargo, los santanecos no pueden ceder terreno en su lucha por clasificar a la Copa Centroamericana 2024. Si no ganan el torneo, la otra vía para lograrlo sería liderando la tabla acumulada: allí marchan terceros, con 68 puntos, y por encima se ubican Firpo (69) y Águila (74), que no cuenta, pues ya amarró su boleto al ganar el Apertura 2023.

¿Cuándo juega Fuerte San Francisco vs. FAS por la Liga Mayor de Fútbol de El Salvador?

Fuerte San Francisco recibirá a FAS mañana, miércoles 24 de abril, a las 3:00 p.m. de El Salvador (5:00 ET de Estados Unidos). Dicho encuentro será albergado por el Estadio Correcaminos, en San Francisco Gotera.

¿En qué canal y dónde ver EN VIVO a Fuerte San Francisco vs. FAS?

El partido Fuerte San Francisco – FAS será transmitido en territorio salvadoreño por la señal de Tigo Sports.

El Salvador: Tigo Sports (canales 3, 300 y 1.001 HD), Tigo Sports App y tigosports.com.sv

Fuerte San Francisco vs. FAS: ¿Cómo llegan los Comandos Azules?

Los dirigidos por el argentino Fabio Larramendi están lejos de la zona de descenso y un poco más cerca de los puestos de liguilla. Pero, en concreto, necesitan seguir sumando puntos de cara a los próximos campeonatos.

Algo que venía sucediendo gracias a la victoria 2-0 sobre Jocoro, la igualdad 1-1 con Santa Tecla y la remontada 5-2 a Platense. Empero, en la última fecha Dragón les dio vuelta el partido por 5-2 pese a que habían comenzado arriba en el marcador con los tantos de Samuel Giménez —quien luego se iría expulsado— y Bryan Paz.

Fuerte San Francisco vs. FAS: ¿Cómo llegan los Tigrillos?

FAS está pagando cara su irregularidad. Si bien venía de golear 5-1 a Santa Tecla, le toco enfrentar a un Platense en alza que lo derrotó con autoridad por 2-0 y aceleró la salida del técnico Raúl Arias, quien había denunciado falta de pago y poco orden administrativo de la directiva (AGM Sport).

Los tiempos han sido escuetos, pero el cambio de timonel aún no rindió frutos y los santanecos necesitan resultados: en el debut del uruguayo Richard Preza, cayeron 2-0 ante Dragón y recientemente empataron 0-0 con Limeño.

Tabla de posiciones EN VIVO de la Primera División de El Salvador

¿Cómo quedó el último partido de Fuerte San Francisco vs. FAS?

FAS y Fuerte San Francisco se enfrentaron por última vez el 24 de febrero, en la octava fecha del presente Clausura. Aquel día, el cuadro Asociado ganó 1-0 con el solitario tanto de Wilma Torres (5′).

