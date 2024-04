La Junta Directiva de Club Deportivo Fas comunicó que llegó a un acuerdo para rescindir el contrato del entrenador mexicano Raúl Arias, quien no logró tener los resultados esperados en el Torneo Clausura 2024 de la Liga Nacional de El Salvador y ahora se buscará a un sustituto.

La relación de los dirigentes con el estratega mexicano ya no era muy cordial desde hace semanas, en especial desde que Arias comenzó a manifestar en varias ocasiones que no estaba contento con la manera en que se estaba manejando el interno del club y en compañía no le acompañaron los resultados.

Esta fue la postura de FAS con respecto al entrenador:

COMUNICADO OFICIAL

Club Deportivo FAS informa a la afición, medios de comunicación y público en general que después de una evaluación realizada por la Junta Directiva, se ha tomado la decisión de rescindir el contrato de nuestro Director Técnico, Raúl Arias.

Agradecemos el compromiso y la dedicación a la institución desde el primer día en nuestro Club.



De igual manera pedimos responsabilidad y compromiso a todos los jugadores de nuestra institución, en búsqueda de todos los objetivos planteados.



En los próximos días estaremos dando a conocer el nuevo entrenador, manteniendo el objetivo de campeonato. Club Deportivo FAS

